الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة بغزة.. وانتشال 190 جثة من مقبرة جماعية بمجمع ناصر

المنامة - ياسر ابراهيم - أدت غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة إلى سقوط شهداء وجرحى، مع دخول الحرب يومها الـ198، في حين تستمر المعارك البرية في وسط القطاع المحاصر.



وعند منتصف ليل السبت الأحد، استشهد عدد من الفلسطينيين غالبيتهم أطفال جراء قصف الاحتلال منازل في مدينة رفح جنوبيّ القطاع، بينما تتواصل الغارات على وسط القطاع وشماله بشكل متقطع ومتفاوت.



48 شهيداً و79 مصاباً في آخر 24 ساعة



قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 48 شهيداً و79 مصاباً، ما يرفع مجمل حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى 34,097 شهيداً و76,980 مصاباً.



انتشال جثامين 190 شهيدا بخان يونس



أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثامين 190 شهيدا من خان يونس جنوبي القطاع، فيما اختفى ألفا فلسطيني بعد انسحاب الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.



وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إنه تم انتشال جثامين 190 شهيدا من مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، مضيفا أن جثامين الشهداء تعود لفلسطينيين من مختلف الفئات والأعمار، قتلهم جيش الاحتلال أثناء اقتحامه لمجمع ناصر ودفنهم بشكل جماعي داخله، ومعظمهم من النساء والأطفال.



وأكدت قوات الدفاع المدني استمرار عمليات البحث وانتشال باقي الشهداء حيث ما زال عدد كبير منهم في المجمع، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يجرف عشرات الجثث ويدفنها قبل انسحابه من أي منطقة في القطاع.



وفي بيان أخر قال متحدث الدفاع المدني إن جثث بعض الشهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمجمع ناصر الطبي في خان يونس تبخرت وتحولت إلى رماد، مطالبا بتحقيق دولي.



وأضاف بصل أن ما يحدث في القطاع تطهير عرقي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة، ولم يحدث في تاريخ البشرية، كما أن الأسلحة المستخدمة لم تستعمل من قبل.



من جانبه، طالب المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة -في حديث للجزيرة- بفتح تحقيق دولي لمعرفة أسباب تبخر وتحلل جثث بعض الشهداء، ومعرفة نوعية الأسلحة المستخدمة في عملية الإبادة.



وقال الثوابتة إن فرق الدفاع المدني وجدت بمجمع ناصر الطبي جثثا دون رؤوس، وأجسادا دون جلود، وبعضهم سرقت أعضاؤهم، مضيفا أن مصير عشرات ممن كانوا بالمجمع لا يزال مجهولا بعد انسحاب الاحتلال من خان يونس، متوقعا وجود 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع ناصر الطبي.



حماس: مجزرة مستشفى ناصر تطرح تساؤلات حول مصير آلاف المفقودين



قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المقبرة الجماعية الجديدة التي اكتُشفت في مجمّع ناصر الطبي، وتضم جثامين أكثر من خمسين شهيداً من مختلف الأعمار، تؤكّد من جديد حجم الجرائم والفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتطرح التساؤلات حول مصير آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا مفقودين بعد انسحاب جيش الاحتلال من مناطق في قطاع غزة، مؤكدة أنه "لولا الدعم السياسي والعسكري اللامحدود من الإدارة الأميركية لإسرائيل، لما تمكنت من الاستمرار في حرب الإبادة.

المصدر: وكالات