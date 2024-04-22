وزير الداخلية يعين قيادة جديدة لقوات الأمن الخاصة بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان قرارا بتعيين قيادة جديدة لقوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب. ونص قرار وزير الداخلية رقم 162 لسنة 2024م، بتعيين العميد عبدالله أحمد الصبري قائدا لقوات الأمن الخاصة، خلفا للعميد سليم السياغي والذي عين في المنصب عقب استشهاد العميد عبد الغني شعلان عام 2021م. كما نص القرار على تعيين العقيد عادل الغانمي رئيسا لأركان قوات الأمن الخاصة، والمقدم عبد الخالق الشيخ رئيسا لعمليا قوات الأمن الخاصة. ويعد العميد الصبري من رفاق قائد القوات الخاصة السابق العميد شعلان وشغل في عهده وعهد السياغي مهام رئيس أركان قوات الأمن الخاصة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012