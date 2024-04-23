مأرب.. الفاو يطلق مشروع لدعم المزارعين وسبل العيش

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الثلاثاء، عن مشروع لدعم المزارعين وسبل العيش في مأرب. والمشروع بتمويل من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.



وقال منسق المنظمة محمد جباري "ان مارب احدى المحافظات الزراعية والتي نأمل فيها دعم القطاع الزراعي"، جاء ذلك ورشة بعنوان اللقاء التشاوري لمشروع الدعم الطارئ لسبل العيش والزراعة في مارب.



وأضاف "ان المشروع يهدف الى تعزيز قدرة المزارعين والمتضررون وتحسين سبل العيش وتحقيق مشاريع مستدامة، من خلال تعزيز انتاج الخضروات والثروة الحيوانية والتأمين الغذائي للأسر".



وأشار "أن هناك توجهات للمنظمة دعم مشاريع الزراعة بالمحافظة وهذا المشروع هو باكورة الدعم".



من جانبه، قال وكيل محافظة مارب عبدربه مفتاح "ان المشروع البداية الصحيحة، وأن مأرب زراعية من الدرجة الاساسية وإحدى اهم المناطق الزراعية في اليمن".



ولفت إلى، اهمية مشاريع المنظمة ومشاريع الأمن الغذائي بشكل خاص وما تواجهه مارب من تحدي كبير بسبب النزوح. وقال: "السلطة المحلية تأمل من منظمة الفاو توفير البذور الزراعية وتوفير الآلات الزراعية للمزارعين وتشغيل مزارعهم ليصل خير المحافظة لكل البلاد".



من جانبه، أستعرض مدير مكتب الزراعة سيف الولص، وضع القطاع الزراعي وارتفاع تكاليف الزراعة ومدخلاتها مما ادى الى عزوف كثير من المزارعين عن الزراعة.



وأشار إلى "اهمية مشاريع منظمة الفاو لتعزيز القطاع الزراعي واهمية المشاريع المستدامة".



وفي مارس 2024 أعلن البنك الدولي وقف كافة أشكال التمويل والمساندة لمشاريع البناء والبنية التحتية في اليمن من خلال منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة الفاو بسبب قصور القيادة والإدارة وعدم التزامها بتوصيات البنك.

