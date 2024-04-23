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وزارتا "المالية والداخلية" تدشنان برنامجًا تدريبيًا لموظفي الجمارك والأمن

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المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت وزارتا المالية والداخلية بالتعاون والتنسيق مع الحكومة ، اليوم، بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، برنامج تدريبي متكامل لتأهيل الدفعة الأولى من موظفي مصلحة الجمارك والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، في مجالات العمل التخصصي الجمركي والأمني.

وجرى تدشين البرنامج التدريبي بحضور وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد الأمير، وقائد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بمدينة سيئون (أبو مساعد)، ومدير عام العلاقات والتعاون الدولي بمصلحة الجمارك ممثلا عن وزارة المالية ورئاسة مصلحة الجمارك، وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة، وفقا لموقع "الثورة نت".

ويهدف البرنامج التدريبي الذي يقدمه نخبة من المدربين ذوي الخبرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية على مدى 3 أسابيع، إلى تعزيز وتنمية مهارات وقدرات 100 موظف بالمناصفة من موظفي مصلحة الجمارك والأجهزة الأمنية العاملين في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في مجالات الجمارك والأمن، وفقا لتوصيات منظمة الجمارك العالمية.

وأكد وكيل وزارة الداخلية الأمير وممثل وزارة المالية ومصلحة الجمارك البان، أهمية البرنامج التدريبي في رفع قدرات موظفي الجمارك والجهات الأمنية في مجالات العمل الجمركي والأمني بالمنافذ الحدودية، والارتقاء بمستوى العمل وتحقيق المزيد من النجاحات في جميع المنافذ.

وأشاد وكيل وزارة الداخلية، بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية في إقامة البرنامج التدريبي استمرارا للدعم السخي لبلادنا في مختلف مجالات وقطاعات الحياة ومنها تأهيل كوادر مؤسسات الدولة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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