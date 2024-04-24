موسكو تجدد استعدادها مواصلة المساهمة في دفع جهود السلام باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت روسيا الاتحادية، التأكيد على استعدادها لمواصلة المساهمة في دفع جهود السلام في اليمن، مشددة على أهمية استمرار العمل على خارطة الطريق للتسوية.



جاء ذلك على لسان القائم بأعمال سفير روسيا لدى اليمن د.يفغيني كودروف، في بيان له عقب لقائه بالمبعوث الأممي إلى اليمن والوفد المرافق له خلال زيارته للرياض أمس الثلاثاء.



وقال كودروف "اليوم اشتركت في الاجتماع بين رؤساء بعثات في اليمن للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانس غروندبرغ وزملائه".



وأضاف: "تم مناقشة مستجدات الأوضاع في البلد في ظل التوترات الراهنة. من جانبي أكدت على اهمية استمرار العمل على خارطة الطريق للتسوية واستعداد روسيا لمواصلة المساهمة في دفع جهود السلام".



وفي وقت سابق أعلن المبعوث الأممي اختتام زيارة إلى الرياض لبحث سبل إحراز تقدم في خارطة الطريق الأممية، وأكد على أهمية الدعم الإقليمي المستمر والمنسق لجهود الوساطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في اليمن.

