شبوة.. مسلحون يرفضون إطلاق سراح شخصية اجتماعية اختطف من أمام منزله

المنامة - ياسر ابراهيم - رفض مسلحون قبليون، الإفراج عن شخصية اجتماعية، قاموا باختطافه مساء الأربعاء، من أمام منزله في مديرية عتق مركز محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن مسلحين من قبيلة المرازيق اختطفوا الليلة الماضية، الشيخ "علي عمر بانافع"، من أمام منزله في مديرية عتق؛ نتيجة خلاف معه على قطعة أرض.

وأوضح المصدر، أن المسلحين رفضوا إطلاق سراح الشيخ "بانافع"، بعد أن أقدمت وساطة محلية مساء الخميس، بقيادة وكيل محافظة شبوة علي الحجري الحارثي.

وحسب المصدر، فإن المسلحين يدعون أن لديهم أرض لدى الشيخ "بانافع" ويطالبون بتسليمها أو تعويضهم بدلا عنها.

وأشار المصدر المحلي، إلى أن اللأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية في المحافظة المدعومة إماراتيا، لم تحرك ساكنا تجاه عملية الاختطاف.

يأتي هذا وسط انفلات أمني تشهده مديريات محافظة شبوة، في ظل غياب لسلطة الأمر الواقع بقيادة المحافظ عوض بن الوزير.