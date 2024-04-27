مقتل 4 عمّال يمنيين بقصف حقل للغاز في كردستان العراق

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل أربعة عُمال يمنيين الجمعة، بقصف من طائرة مسيّرة استهدف حقلاً للغاز في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم بيشوا هوراماني.



وقال المتحدّث في بيان "قتل أربعة عمّال يمنيين وتعرض الحقل لأضرار بالغة، مما سيؤثر على نقص الكهرباء في العراق".



وأضاف "يجب وقف هذه الهجمات المتكررة"، داعياً الحكومة الاتحادية في العراق إلى "العثور على مرتكبي هذا العمل الإرهابي وتقديمهم للعدالة ومنع تكرار هذه الأعمال".



وفي وقت سابق أفادت وكالة فرانس برس أن "هناك ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى"، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أن القتلى "أجانب"، فيما أكد مستشار لرئيس حكومة كردستان لاحقاً ارتفاع عدد القتلى إلى أربعة.



وبحسب حصيلة رسمية جديدة فإن القتلى هم "أربعة عمّال يمنيين".



وتعرض حقل كورمور للغاز لقصف" وهو حقل كبير تديره شركة دانة للغاز التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. واستهدف مكاناً لتخزين مواد بترولية، سبق أن "تعرض لقصف قبل شهرين بـ (واسطة صواريخ) كاتيوشا".



ويقع حقل كورمور للغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية، في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي. ويعد "كورومو" هو الحقل الغازي الأكبر والأغنى للغاز الطبيعي في اقليم كردستان ويدار من قبل شركة "دانة غاز" و"نفط الهلال"، وسبق أن الحقل لهجمات بالصواريخ خلال السنتين السابقتين.



وتنفذ فصائل عراقية موالية لإيران عشرات الهجمات الصاروخية أو الضربات بطائرات مسيّرة، في العراق وسوريا، ضد جنود التحالف الدولي بقيادة واشنطن.



المصدر: وكالات