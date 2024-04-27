شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد قائد فصيلة في درع الوطن برصاص قناص حوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استشهد الملازم الأول محمد علي الحسام قائد فصيلة الباسل في الكتيبة الثانية باللواء السابع درع الوطن، في جبهة حجر شمال محافظة الضالع.

واستهدف الحسام خلال تصدي قوات درع الوطن لهجوم حوثي، حيث إصيب بطلقة قناص أدت إلى استشهاده.

وتمت الصلاة على روح الشهيد البطل في دار الحديث السلفية بالضالع ، حيث أُقيمت مراسم التشييع الجنائزي بموكب مهيب، بحضور قيادة وأفراد اللواء السابع درع الوطن وعدد من قيادة المحافظة وقيادة وأهالي مديرية جحاف، حيث تمت مواراة جثمانه الطاهر في مسقط رأسه بقرية شعب بني يزيد بمديرية جحاف.

وقدمت قيادة اللواء السابع درع الوطن التعازي والمواساة لأفراد أسرة الشهيد ومحبيه، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.