إصابة قيادي حوثي بنيران قوات الجيش جنوبي شرق تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية، بإصابات بليغة بنيران قوات الجيش الوطني جنوبي شرق محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال إعلام محور تعز العسكري في بيان له في وقت متأخر من مساء أمس، إن قيادياً في مليشيا الحوثي يُدعى "أبو هاشم"، أصيب بإصابة بليغة إثر استهداف مركبته العسكرية من قبل قوات الجيش الوطني، اثناء المواجهات التي شهدها أسفل نقيل الصلو جنوب شرق تعز.



وأضاف أنه جرى نقل القيادي الحوثي على متن دراجة نارية إلى أحد مستشفيات دمنة خدير الخاضعة لسيطرتها شرق المحافظة.



وفي وقت سابق السبت، قال محور تعز إن مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت بقذائف المدفعية والرشاش 23 ملم قرى سكنية في نقيل الصلو، جنوبي شرق المحافظة، بالتزامن مع استهداف مواقع للقوات المسلحة في ذات المنطقة.



وأضاف المحور، أن" القوات المسلحة ردت على قصف عناصر مليشيات لحوثي بقصف مدفعي استهدف مواقع العناصر الحوثية أسفل النقيل، وتدمير طقم بمدفع عيار 23".



وخلال الأيام الأخيرة الماضية، كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من محاولاتها الهجومية باتجاه مواقع قوات الجيش في عدة جبهات بالمحافظة، ضمن موجة تصعيد جديدة.

