مأرب.. إصابة مواطنين في حريق نشب بمنزل أسرة نازحة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مدنيان إثر حريق نشب في منزل أسرة نازحة في محافظة مأرب (شرق اليمن).



وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، في بيان، إن حريقا نشب في منزل لأحد النازحين، أمس الأحد، في منطقة المنين جنوب مدينة مأرب.



وأوضح أن الحريق نشب بعد قيام أحد الأطفال باللعب بالنار، وأدى إلى إصابة مواطنين اثنين بحروق طفيفة جرى نقلهما على إثرها إلى مستشفى هيئة مأرب للعلاج.



وأضاف أن الحريق تسبب أيضاً بأًضرار مادية كبيرة في الممتلكات.



وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى المكان فور تلقيها البلاغ، وأخمدت الحريق قبل الوصول إلى المنازل المجاورة.



ووفقاً لآخر إحصائية للوحدة التنفيذية لإدارة النازحين بمحافظة مأرب، فإن مخيمات النزوح شهدت منذ مطلع العام الجاري وحتى 13 أبريل 34 حريقاً، أسفر عنها إصابة أربعة أطفال.

