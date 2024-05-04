"أسبيدس" تعلن انضمام فرقاطة بلجيكية لأسطولها المشارك في التصدي لهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - انضمت فرقاطة بلجيكية إلى الأسطول الحربي للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، المكلف بحماية وتأمين ممرات الملاحة الدولية في المنطقة من هجمات الحوثيين، ضمن مهمة "أسبيدس" التي انطلقت في الـ 19 من فبراير الماضي.



وقالت مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس" اليوم السبت: "نحن متحمسون للترحيب بفرقاطة البحرية البلجيكية (LOUISE-MARIE)، كأحدث عضو في المهمة".



وأضافت أن انضمام الفرقاطة "لويز ماري" بخبراتها ومهاراتها "قيّمة" حيث "سنتعامل مع التحديات التشغيلية معاً".



وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، كما شكل الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية لذات الغرض وقال إنها "دفاعية" تهدف لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.

