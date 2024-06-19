تعز.. السلطة المحلية تناقش مع مشايخ مديريات الحجرية الوضع العام وتعزيز التلاحم الوطني

المنامة - ياسر ابراهيم - عقدت السلطة المحلية بمحافظة تعز، الأربعاء، اجتماعا مع عدد من المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية بمديريات الحجرية وذلك لمناقشة الوضع العام وتوحيد الصف الجمهوري.



كما جرى مناقشة تعزيز التلاحم الوطني لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية ودعم القيادة السياسية الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي ومجلس القيادة، وفق إعلام السلطة المحلية.



وضم الاجتماع وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري، ووكيل المحافظة لشؤون الحجرية محمد عبدالعزيز الصنوي ، ومدير شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، وقائد اللواء 35 مدرع العميد عبدالرحمن الشمساني، ومدراء عموم مديريات الحجرية.



ووضع وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، الحضور أمام توجهات المرحلة ومتطلباتها وأهمية وقوف أبناء المحافظة صفاً واحداً كما هو معهود منهم إلى جانب الدولة وقياد المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية والتفافهم حولها لدعم قراراتها وجهودها للحفاظ على السكينة العامة وترسيخ الأمن والاستقرار بالمحافظة.



وأكد على أهمية تضافر جهود كافة مكونات المجتمع من شخصيات اجتماعية ومشايخ وعلماء وأحزاب وتنظيمات سياسية، لتعزيز وحدة الصف، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ، وتغليب المصلحة الوطنية، والابتعاد عن المهاترات والمناكفات وكافة الأعمال التي لا تخدم سوى مليشيات الحوثي الإرهابية.



وأشاد الوكيل المخلافي بالموقف الإيجابي والواعي لأبناء ومشايخ الحجرية وسكانها وكافة المكونات الرسمية والسياسية والشعبية في تجاوز التحديات، وتعزيز التكامل الرسمي والشعبي لتحقيق أهداف المعركة الوطنية وتثبيت دعائم التنمية والسلم الاجتماعي بالمحافظة.



ونوه إلى أن السلطة المحلية تحرص دائماً على مراعاة خصوصية المحافظة ووضعها الاستثنائي، وتبذل كل ما بوسعها لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتوفير المتطلبات الخدمية والتنموية لتخفيف العبء على المواطنين في ظل الظروف الأستثانية والأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.



من جهته قال مدير عام شرطة محافظة تعز إن تثبيت الأمن والاستقرار أولوية قصوى في هذه المرحلة، وعلى مشايخ ووجهاء الحجرية وسكانها مساندة المؤسسة الأمنية والعسكرية للحد من الظواهر السلبية ومواجهة الأعمال التخريبية وردع المخربين الذين يسعون لخدمة العدو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويلهثون وراء أطماع شخصية ..



وثمن التضحيات العظيمة التي قدمها أبناء محافظة تعز ومعهم كل شرفاء اليمن في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية الثورة والجمهورية والحفاظ على المكتسبات الوطنية.



من جهته أشار قائد اللواء 35 مدرع إلى أهمية هذه اللقاء وفي هذه المرحلة الاستثنائية في مرحلة حساسة تمر بها اليمن ومحافظة تعز ومديريات الحجرية.

وأكد أن ذلك يتطلب من الجميع تكاتف كل الجهود للوقوف في وجه المحاولات القذرة للمليشيات الحوثية للنيل من أمننا واستقرارانا الاجتماعي ولتعزيز التلاحم والاصطفاف الوطني خلف السلطة المحلية والمجلس الرئاسي ممثل بالدكتور رشاد محمد العليمي.



وأشاد العميد الشمساني بدور المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية في محافظة تعز ومديريات الحجرية الذين كان لهم أدوات وطنية مشهودة في مسار الثورات اليمنية، كما مثلث الحجرية وتعز الخزان البشري الدعم للثورة والنظام الجمهوري.



من جانبه تطرق مدير عام شؤون القبائل الشيخ أمير الفاتش إلى أهمية هذا اللقاء والذي يأتي ضمن اللقاءات الذي تقوم به مصلحة شؤون القبائل من أجل توحيد الصف الجمهوري وتعزيز التلاحم الوطني لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية وعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي ومجلس القيادة.



من جانبهم جدد مشايخ ووجهاء وأعيان مديريات الحجرية الوقوف صف واحد مع قيادة المجلس الرئاسي ممثلة برئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي والمحافظة على الثوابت والمكتسبات الوطنية والعمل على دعم الجهود المبذولة في تثبيت الأمن والاستقرار بالمنطقة.

