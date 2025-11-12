هل تم إلغاء صلاة الاستسقاء اليوم في السعودية؟ بيان جديد وهام من الديوان الملكي

أكدت الجهات المختصة إقامة صلاة الاستسقاء في السعودية غدا الخميس 13 نوفمبر 2025، تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث ستقام صلاة الاستسقاء في كافة مناطق المملكة في الصباح الباكر من يوم غداٍ الخميس، وسيخرج المواطنين والمقيمين إلى الأماكن المحددة للصلاة ويرفعون أكفهم إلى السماء ويتضرعون إلى الله بأن يمن على المملكة والبلاد العربية بشكل عام، لأمطار الخير والبركة.

الديوان الملكي يجدد الدعوة لإقامة صلاة الاستسقاء في كافة مناطق السعودية

جدد الديوان الملكي دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإقامة صلاة الاستسقاء في كافة مناطق المملكة يوم غدٍ الخميس 22 جمادى الأولى 1447، الموافق 13 نوفمبر 2025، وصدر بيان عن الديوان الملكي جاء فيه:

"تأسيًا بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الخميس، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كُربهم، لعل الله أن يفرّج عنا ويُيسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعًا إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

مواقيت صلاة الاستسقاء في كافة مناطق السعودية

قالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية أن صلاة الاستسقاء سوف تقام في كافة مناطق المملكة يوم غدٍ الخميس 22 جمادى الأولى 1447، الموافق 13 نوفمبر 2025، وذلك إنفاذاً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأوضحت الوزارة أن الصلاة سوف تقام في المصليات والجوامع بعد شروق الشمس ب 15 دقيقة، وسوف يكون وقتها في مدن المملكة كالتالي:

- مكة المكرمة: الساعة 6:45 .

- المدينة المنورة: الساعة 6:51.

- الرياض: الساعة 6:22.

- بريدة: الساعة 6:36.

- تبوك: الساعة 7:09.

- الدمام: الساعة 6:12.

- أبها: الساعة 6:30.

- حائل: الساعة 6:47.

- عرعر: الساعة 6:56.

- جازان: الساعة 6:28.

- نجران: الساعة 6:22.

- الباحة: الساعة 6:36.

- سكاكا: الساعة 6:57.

طريقة صلاة الاستسقاء وأهميتها

صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة عند تأخر نزول الأمطار والجذب، وتؤدي جماعة كصلاة العيد بعد 15 دقيقة من شروق الشمس، ويدعوا إليها امام المسلمين، ويخرج إليها كل الناس صغاراً وكباراً ورجالاً ونساءً، وهم خاشعين متضرعين متواضعين كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

وصلاة الاستسقاء ركعتان، يكبر في الركعة الأولى 7 مرات غير تكبيرة الإحرام، والركعة الثانية يكبر فيها 5 مرات، ثم تقام الخطبة، ويكثر من الاستغفار، وقراءة الآيات التي تأمر به، والاكثار من الدعاء وطلب الغيث.

ويسن بعد الخطبة تحويل الرداء أثناء الدعاء، وجعل الرداء الأيمن على الأيسر، تفاؤلاً بأن يحول الله القحط إلى الخصب، وترفع اليدين نحو السماء والدعاء وانت متوجهاً نحو القبلة.