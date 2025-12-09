شكرا لبحثكم عن خبر مالك شركة إسبانية يفصل موظفة لحضورها المبكر يوميا.. والمحكمة تؤيد قراره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واجهت امرأة اسبانية تعمل فى شركة توصيل بمدينة اليكانتى، قرارا مفاجئا بإنهاء عملها بعد اعتيادها الوصول إلى مقر عملها بين 6:45 و7:00 صباحا، رغم أن عقدها ينص على بدء العمل فى الساعة 7:30 صباحا، هذا السلوك أثار استياء مديرها الذى اعتبر أنها تبدأ العمل قبل الزملاء ودون مبرر واضح، وبرغم توبيخها أول مرة فى عام 2023، تجاهلت الموظفة التحذيرات واستمرت فى الوصول المبكر.

مع تكرار تجاهل التعليمات، قرر رئيسها هذا العام فصلها بتهمة سوء سلوك جسيم، واعتبرت الادارة أن وصولها المبكر لا يقدم آية مساهمة للشركة لعدم وجود مهام قبل الوقت المحدد، وأن اصرارها على هذه العادة يؤثر على نظام العمل وعلى الانضباط داخل الفريق، لكن الموظفة من جانبها لم تتقبل القرار، وتوجهت إلى المحكمة للطعن عليه، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

المحكمة تقف إلى جانب صاحب العمل

وفوجئت الشابة بقرار محكمة اليكانتى الاجتماعية التى دعمت موقف صاحب العمل، وأشارت المحكمة إلى أن تجاهلها المستمر للتحذيرات أثر بشكل مباشر على علاقة الثقة بين الموظف وصاحب العمل، وأضاف الحكم أن اصرارها على الدخول قبل الموعد رغم التنبيهات يمثل إخلالًا بالأمانة والعصيان، مما يعد سوء سلوك خطير يبرر إنهاء علاقة العمل.

درس قد يكون مفاجئا للكثيرين

أكد الحكم القضائى أن الالتزام بوقت العمل المحدد ليس مجرد تنظيم إدارى، بل عنصر أساسى لضمان العلاقة المهنية السليمة، وفى حين يعتقد البعض أن الوصول المبكر يعكس انضباطا، فإن هذه القضية تظهر أن الالتزام بالوقت المحدد بدقة هو الحل الأمثل لتجنب أي إشكاليات غير متوقعة.