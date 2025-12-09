شكرا لبحثكم عن خبر البركاني وثلاثة نواب ينضمون الى طارق صالح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انضم أربعة من أعضاء مجلس النواب إلى الكتلة البرلمانية للمكتب السياسي. وعبّر المنضمون الجدد (محمد أحمد محمد ورق، عبدالخالق عبدالباري البركاني، عبدالكريم محمد مشعوف الأسلمي، عبدالرحمن علي العشبي)، عن سعادتهم بالانتساب إلى برلمانية المكتب السياسي. ولفتوا إلى أن انضمامهم جاء نتاج قناعة تامة بنهج وخطاب المقاومة الوطنية ومكتبها السياسي ورؤيتها الواضحة والصادقة لاستعادة الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء، ودفن خرافة الولاية وبتر الذراع الإيرانية. مؤكدين أن المعركة الوطنية تحتاج دماء جديدة وكيانات سياسية فتية قادرة على الحركة متخففة من ملفات الماضي وكالة 2 ديسمبر

