شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول فيديو من مدينة عدن.. المقاومة الشعبية بعدن تسيطر على أطقم لميليشيات الانتقالي ومواجهات عنيفة بالمدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7223879تمكنت قوات المقاومة الشعبية بالعاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الثلاثاء، من الانتشار في عدة أحياء بالعاصمة المؤقتة عدن واستهداف تجمعات لميليشيات المجلس الانتقالي.

وقال شهود عيان ان قوات المقاومة الشعبية تمكنت من استعادة أطقم عسكرية وأسلحة متوسطة كانت تستخدمها الميليشيات في انقلابها وسيطرتها على أحياء المدينة ومؤسسات الدولة.

وتشهد أحياء مختلفة من مدينة عدن، منذ ساعات الفجر الأولى، اشتباكات عنيفة بين أفراد المقاومة الشعبية وميليشيات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ولدولة الامارات في عدة أحياء تركزت في مديريتي خور مكسر ودار سعد.

وقال شهود عيان، لـ"تعز أونلاين"، ان الاشتباكات ما زالت مستمرة منذ ما يزيد عن 5 ساعات بين أفراد من المقاومة الشعبية وعناصر ميليشيات الحزام الأمني في أحياء مختلفة من مدينة عدن.

وأندلعت موجة المواجهات مع انتشار أفراد المقاومة الشعبية من أبناء مديرية دار سعد في عدد من أحياء المديرية امتدت حتى جولة الكراع وجولة السفينة.

وقال شهود عيان ان قوات المقاومة الشعبية استهدفت نقاط وتجمعات لميليشيات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في أحياء مختلفة من مديرية دار سعد، مشيرة إلى أن انفجار عنيف هز المدينة جراء استهداف نقطة ميليشيات الحزام الأمني في جولة الكراع بقذيفة آر بي جي.

كما تشهد منطقة العريش بمديرية خور مكسر هي الأخرى مواجهات مسلحة بين أفراد المقاومة الشعبية من أبناء المديرية وميليشيات الحزام الأمني بدأت في أطراف حي العريش واتسعت رقعتها لتصل أحياء أخرى.

وتحدث مواطنون عن سقوط قذائف جراء المواجهات المسلحة في احياء سكينة مختلفة أدت لسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنين.