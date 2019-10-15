"صور" ملكات جمال شقراوات يصلن السعودية تحت حراسة مشدده من اجل ولي العهد

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحفة "الغارديان" البريطانية، عن الخطة الجديدة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المملكة، والتي ترتكز على نساء أجنبيات حسناوات يقدمن إلى السعودية بطائرات خاصة.



وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن السعودية تحت قيادة محمد بن سلمان تلجأ إلى استخدام النساء الحسناوات والمشهورات على مواقع التواصل للترويج للمملكة في الخارج لتحسين صورتها.



وقالت "الغارديان": "على منصة إنستغرام، تنشر نساء شقراوات بأعين زرقاء صورهن وهن يرتدين العبايات ومن خلفهن المناظر الطبيعية الترابية في محاولة منهن لإغراء ملايين المتابعين لإعادة التفكير في تصوراتهم حول السعودية".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "المملكة استخدمت شركة Gateway KSA للعلاقات العامة، والتي يعد الأمير تركي الفيصل آل سعود عضوًا تنفيذيًا فيها، لجلب المشاهير إلى البلاد في رحلات مدفوعة التكاليف تحت إشراف الشركة".

وأضافت: "استُخدِمَت طائرات الهليكوبتر لنقل المدعوين داخل البلاد، وحظوا بفرصة الغوص في البحر الأحمر، وأقاموا في فنادق شاهقة، وزاروا المقبرة القديمة في صحراء العلا، ونشروا جميعهم منشورات إيجابية عن المملكة بمواقع التواصل".

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