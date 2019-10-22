[الثلاثاء 22 أكتوبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية مواعيد رحلاتها ليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 وقد جاءت الرحلات ،حسب توضيح نشرته في صفحتها بالفيسبوك على النحو التالي: رقم الرحلة :601.

خط الرحلة:

القاهرة - عدن.

الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل .

(توقيت القاهره)

الوصول : 0645 صباحا. رقم الرحلة: 854.

خط الرحلة:

عدن- مومباي.

الاقلاع : 0730 صباحا

الوصول : 1400 ظهرا رقم الرحلة : 855.

خط الرحلة :

مومباي- عدن.

الاقلاع : 1500 عصرا.

(توقيت مومباي)

الوصول : 1630 مساء. رقم الرحلة: 600.

خط الرحلة:

عدن- القاهرة.

الاقلاع : 1730 مساء.

الوصول: 2000 مساء رقم الرحلة: 605.

خط الرحلة:

القاهرة - سيئون.

الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل.

(توقيت القاهرة)

الوصول : 0630 صباحا. رقم الرحلة :604.

خط الرحلة :

سيئون- القاهرة.

الاقلاع : 1700 مساء

الوصول : 1945 مساء

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