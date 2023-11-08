ميرنا وليد - بيروت - أغلق الممثل المصري بيومي فؤاد، منذ قليل، بغلق حساب الفنان بيومي فؤاد الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

وكانت هناك حملات مقاطعة للحساب الممثل بيومي فؤاد، حيث كانت الصفحة يتابعها 9 ملايين و900 ألف متابع لتصل إلى 8 ملايين و900 ألف متابع قبل إغلاقها

وحتى الآن لم يتحقق الجمهور من الذي أغلق الحساب الخاص لبيومي فؤاد، أو هو من قام بغلق حسابه بعد الهجوم عليه

وكان عدد من الفنانين السعوديين قد احتفلوا بالفنان بيومي فؤاد بتقديم له الكاتو عليه صورته بجانب شعار موسم الرياض وذلك بعد أن أعلن عن دعمه للمملكة العربية السعودية ولموسم الرياض .

كانت هذه تفاصيل خبر بعد خسارته مليون متابع .. بيومي فؤاد يغلق حسابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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