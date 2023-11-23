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هكذا ظهرت رومي القحطاني في مسابقة ملكة جمال الكوكب بعرض البيكيني-بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - مثلت ملكة جمال رومي القحطاني بلادها في مسابقة ملكة جمال الكوكب، والتي أقيمت في بنوم بنه، بمملكة كمبوديا في التاسع عشر من نوفمبر الجاري.

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ونشرت رومي عدداً من الصور من إطلالتها في كواليس العرض الخاص بالبيكيني والذي رفضت ارتداءه واستبدلته بارتداء إطلالات سباحة مختلفة.
وظهرت القحطاني في الإطلالة الأولى،مرتدية مايوه سباحة مؤلفاً من قطعتين باللون الأزرق، مع تغطية باقي جسدها بالكاش مايوه الشفاف.
اما الإطلالة الثانية، فاختارت رومي ارتداء شورت قصير باللون الكحلي مع قطعة توب باللون الفوشيا.
ونالت إطلالات القحطاني تفاعلاً كبيراً من المتابعين، حيث أشادوا بجرأتها وكذلك بتقديرها والتزامها واحترامها لثقافتها وعادات المملكة العربية السعودية وتقاليدها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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