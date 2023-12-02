ميرنا وليد - بيروت - بالتعاون مع قلم الشاعرة الإعلاميّة "ماجدة داغر"، أطلق الموسيقيّ الدكتور "هيّاف ياسين" عمله الموسيقيّ الجديد الذي حمل عنوان "بيروت".

وقد جاء التلحين على شكل "الموشّح الموسيقيّ" المعروف في عصر النهضة الموسيقية العربيّة، من مقام العُشَّاق من درجة اليَكاه، على ضَربيّ الوحدة والمقسوم.

وقد شارك إلى جانب الدكتور هيّاف ياسين في عزفه على آلة السنطور، كلّ من الأستاذ كريستو العلماويّ على آلتيّ العود والكمنجة، والأستاذ ناجي العريضيّ على آلتيّ الرقّ والدربكّة، بالإضافة إلى المطربة ديامون-كوين شعيا الّتي رَنَّمت هذا الموشّح بصوتها العذب.

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الشّعر والموسيقى بين ماجدة داغر وهياف ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.