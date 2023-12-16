فجر السعيد غاضبة بسبب إحياء مواطن كويتي لعرسه يوم وفاة أمير البلاد-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الإعلامية الكويتية فجر عن غضبها الشديد بقيام أحد المواطنين الكويتيين بإقامة حفل زفافه في اليوم نفس الذي أعلن فيه عن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وشاركت السعيد مقطع فيديو من تحضيرات حفل الزفاف الذي ذكرته وأرفقته بتعليق جاء فيه :"اللي مسوي عرسه يوم وفاة صاحب السمو لازم إتدققون في جنسيته مو معقول كويتي يقيم عرسه في يوم اعلان وفاة صاحب السمو .. الكويتي لو جاره مات احد من اهله يستحي منه ويروح يستأذنه تسمحلي اسوي العرس والا لا ، مو يعلنون الوفاة الصبح لليايحوا فرصه لمن اعلن حفله ان يلغيها والأخ ولا بالبال بالليل ينصب خيام العرس محتفلاً غير مبالي بمشاعرنا المكلومه على اميرنا …. لا وفوق شينه سواد عينه يوم منعوه يتحدى الكويت واهلها ومشاعرهم في فقيدهم الكبير يقول الوعد المطلاع كيلو 15 بالمخيم … وقح وقليل ادب ماراعى مشاعرنا ومُصرّ على إهانة حزنا فتحوا ملف جنسيته بتلقون بلاااااااوي طيعوني العهد الجديد".



