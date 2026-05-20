محافظ بابل يقدم استقالته ومجلس المحافظة يرفض التصويت

بغداد - ياسين صفوان - وقال ديوان محافظة بابل في بيان، "محافظ بابل يقدم استقالته اثناء عقد الجلسة الإستثنائية على ما حدث اليوم أثر الاعتداء على السلطة التنفيذية"، مردفا "مجلس المحافظة يرفض بالاجماع تصويت على استقالته والمحافظ أصر على تقديم استقالته للمجلس".

وأضاف البيان "في سياق متصل المجلس يعلق عضويتهم لمدة 72 ساعة".

وكان ديوان مجلس المحافظة كشف، اليوم الثلاثاء، أن مسلحين رفضوا تنفيذ مشروع جسر الجنسية وقاموا باشهار السلاح بوجه المحافظ، وفق بيان للديوان.