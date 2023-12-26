القبض على ” سما المصري ” مجددًا بعد خروجها من السجن بأيام | صورة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - بعد شهرين بالتمام من خروجها من السجن وقضائها فترة العقوبة 3 سنوات ونصف في قضية تحريض على الفسق ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام وسبّ وقذف إعلامية شهيرة، ألقت أجهزة الأمن، أمس الاثنين، القبض مُجددًا على الفنانة الاستعراضية سما المصري لتنفيذ عقوبة حكم نهائي بالحبس عامين والغرامة 100 ألف جنيه.

سبب القبض على سما المصري

وفق السجل الجنائي لـ سما المصري فإنها حصلت على أحكام بالبراءة في 20 قضية، وكان أبرزها سبّ وقذف الإعلامية ريهام سعيد وكذا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والذي تنازل عن دعوى أقامها ضد «المصري».

القبض على سما المصري

وظهرت الفنانة سما المصري من جديد عبر حسابها الشخصي بإنستجرام، وذلك بعد خروجها من السجن، نشرت صورة جديدة لها من مشاركتها في الانتخابات الرئاسية 2023.

كما ظهرت سما المصري ببرنامج “ قعدة ستات “، الذي تقدمه الإعلامية مها صبري عبر قناة اليوم، تحدثت عن تجربتها داخل السجن وعن مشاريعها القادمة، إلا أنها لم تتمكن من عمل أي شئ حتى القى الأمن القبض عليها من جديد

أحدث لقاء لـ سما المصري

وتطرقت “سما” للحديث عن فترة حبسها خلال الفترة الماضية وعن معاناتها مع التجربة التي وصفتها بـ”القاسية”، وأنها تعلمت الكثير في تجربتها الأخيرة وكشفت عن تخلي أشخاص عنها في محنتها.

وعن تنفيذ عقوبة الحبس قالت سما المصري: “أنا مكنتش في السجن، أنا كنت في مركز تأهيل وإصلاح وكانت تجربة قاسية عليا جدًا لأن فترة العقوبة طويلة وأنا مش زعلانة أنا بعتبر أن ده صلح فيا حاجات كتير ووراني ناس على حقيقتهم عرفت مين بيحبني ومين كان بيعرفني عشاني أنا واللي وقفوا جنبي فاكراهم واللي اتخلوا عني برضه فاكراهم، كنت شاكة في ناس معينة من اللي كنت أعرفهم أن أنا لو وقعت في ضيقة مش هيقفوا جامبي واتأكدت بعد كده”.

واستكملت: “وناس مكنتش متوقعة الحقيقة خالص انهم يسيبوني في ضيقتي وناس قليلة جدًا اللي وقفوا جنبي يعني”.

وفي منتصف إبريل من العام 2020، ألقت الشرطة القبض على سما المصري لتنفيذ الحكم السابق، إلى جانب عقوبة الحبس 3 سنوات في قضيتي التحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات غير لائقة.

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