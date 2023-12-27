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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة العراقية أصيل هميم، صورة لها من حفل خطوبتها الذي أقامته أمس الثلاثاء، في العاصمة العراقية بغداد، والذي حضره الأهل والأصدقاء.
وشاركت أصيل متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورة ظهرت فيها برفقة خطيبها، الذي بدا في الصورة يحتضن أصيل.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة مهنئين أصيل بخطوبتها، ومتمنين لها السعادة والراحة مع خطيبها.
كما انهالت التهاني والمباركات عليها من المشاهير والأصدقاء والزملاء، آملين للمغنية العراقية حياة مليئة بالحب والاستقرار.
وكان الموسيقار العراقي كريم هميم والد أصيل، قد نشر صورة تجمعه بابنته وأسرته من حفل خطوبة أصيل، وأرفقها بتعليق قال فيه: "وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر".
كما أعلن الفنان علي هميم، شقيق أصيل، خطوبتها ونشر صورة معها من المناسبة السعيدة، وعلق عليها قائلاً: "اليوم مميّز وجميل، لأنه يعتبر فرحة لقلوب العائلة كلها، الف مبروك الخطوبة لأختي وحبيبة قلبي وشمعة البيت، الله يسعدك ويوفقك الى كل خير ربي يخليج الي وما يحرمني منج".
يذكر أن أصيل كانت قد طرحت مؤخراً أغنية "سكر" برفقة الفنان عبد العزيز لويس، ولاقت نجاحاً بارزاً وتفاعلاً واسعاً بعد ساعات من طرحها. والأغنية من كلمات علي بوغيث، وألحان عبد العزيز لويس.
كانت هذه تفاصيل خبر أصيل هميم تنشر الصور الأولى لخطوبتها.. وهذا هو خطيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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