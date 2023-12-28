ميرنا وليد - بيروت - في أخر تطورات قضية الفنانة المغربية دنيا بطمة المسماة "حمزة ومون بيبي"، تلقت بطمة خبراً صادماً يتمثل برفض غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط اليوم الخميس 28 دجنبر الجاري، طلب النقض الذي تقدمت بها الفنانة دنيا بطمة بتأييد للحكم الاستئنافي، الأمر الذي سيعرضها لقضاء العقوبة الحبسية.
واستغرقت قضية بطمة و”حمزة مون بيبي” قرابة الـ3 سنوات قبل أن يصبح الحكم نهائيا لتتقدم الفنانة بطلب النقض الذي رفض اليوم وعليه تصبح الفنانة أمام قرار قضاء المدة الحبسية.
ورفعت استئنافية مراكش في عام 2021 العقوبة الابتدائية التي وجهت للفنانة بطمة من 8 أشهر حبسا نافذا إلى سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهما.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة تتلقى صدمة بعد قرار قضائي وهذه إمكانية دخولها إلى السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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