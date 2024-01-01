شكرا لقرائتكم خبر عن العائلة أهم.. كاميرون دياز مع ابنتها وزوجها مع بداية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين صورًا للنجمة كاميرون دياز حينما ظهرت بصحبة ابنتها راديكس خلال نزهة في سانتا باربرا مؤخرًا، وذلك حرصًا منها على قضاء هذا الوقت المميز مع العائلة ممثلة في ابنتها وزوجها بنجي مادن.

وذلك بعدما ظهرت فى وقت سابق بمفردها حينما كانت تسير في شوارع سانت باربرا، والتقط الموقع عدة صور للممثلة الشهيرة وهي تقود سيارتها الضخمة بنفسها.



كاميرون وزوجها

وذلك بعدما ظهر الثنائى آنذاك كاميرون دياز وزوجها بنجي مادن بيوم وهما يستمتعا بمشاهدة المعالم السياحية في لندن، حينما رصدتهما أعين المصورين وهما يتناولان عشاء رومانسي في مطعم Sparrow Italia - Mayfair المتخصص في المأكولات الإيطالية الساحلية.