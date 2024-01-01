ليلة نجمات العرب تنهي خلاف أصالة وأنغام.. مفاجأة غير متوقعة في كواليس الصلح

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت ليلة نجمات العرب موقف صادم بين الفنانة أنغام والفنان أصالة بحضور سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا، وذلك أثناء الاستراحة المقررة بين فقرات الحفل.

التقيا كل من أصالة وأنغام عند وصول الأخيرة لمقر الاستراحة وبادرت أنغام بالقاء التحية والسلام على اصالة وبتادلا القبلات وقامت بتهنئتها بقدوم حفيدتها شام .

وبذلك تم الصلح بين أصالة وأنغام بعد 3 أعوام من الخلافات بينهما وخاصة والتي ازدادت شرارته عند زواج أنغام من طليقها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي كانت تربطه صلة قرابة بزوج أصالة السابق طارق العريان.

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وعلى مدار 5 ساعات احتفلن مجموعة كبيرة من المطربات في “ليلة نجمات العرب”، برأس السنة 2024 وسط حضور كامل العدد وبرفقة الأوركسترا الكبرى بقيادة هاني فرحات، قدمن باقة غنائية متنوعة وتبادلا كلا منهم أغانيهما الخاصة بجانب تقديمهن لأغاني الزمن الجميل للكبير ملحم بركات والشحرورة صباح والكقديرة وردة الجزائرية.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.