مروان خوري يستقبل عام جديد مع الجمهور.. وآدم يفاجئه على المسرح

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني مروان خوري أمس، حفلاً غنائياً ضخماً، إلى جانب الفنان آدم، وذلك في بيروت احتفالاً بنهاية عام 2023.
والتقى مروان خوري جمهوره ومحبيه على المسرح، وقدم لهم أجمل الأغاني، واستمتع معهن بوداع عام واستقبال آخر بجو من الفرح والرقص والغناء.
وانتشر صور ومقاطع فيديو عبر الإنترنت، وثقت الحفل وأجوائه المميزة، والتفاعل الكبير من الحضور والمحبين الذين رقصوا على أنغام وأغاني مروان خوري.
وخلال الحفل فجأ آدم مروان خوري على المسرح، وقدما سوياً أغنية لـ آدم بعنوان "حدا عارف"، والتي تحمل كلمات وألحان مروان خوري، فأشعلا بذلك أجواء المسرح، وأضافا الفرح والحماس على قلوب الحاضرين.
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