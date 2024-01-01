شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم فى عيد ميلادها.. المعنى الحقيقي للموهبة الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة دنيا سمير غانم، اليوم الاثنين، بعيد ميلادها فهى من مواليد الأول من يناير، وتعد دنيا من النجمات المميزات على الساحة الفنية وفنانة شاملة تغنى وتمثل وتقدم الاستعراضات، وورثت من والدها سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز مواهب عديدة جعلتها نجمة مميزة فى سماء الفن.

العام الماضى كان عاما سعيدا عليها، حققت خلاله عددا من النجاحات على المستوى الفني وقدمت مسلسل جت سليمة فى موسم رمضان الماضى، والذى فاز بجائزة أفضل مسلسل كوميدي فى مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة، كما تم تكريمها من المجلس القومى للمرأة عن دورها فى "جت سليمة".

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور قصة جت سليمة فى إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة فى أواخر العشرينيات من العمر، وهى صاحبة رقم قياسى فى قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل فى العديد من المغامرات الكوميدية.

إتقانها الغناء والتمثيل والاستعراض جعلها المرشح الأنسب لعودة الفوازير ورشحتها النجمة نيللى لذلك، أما على المستوى الإنسانى كانت النجمة دنيا سمير غانم حاضرة في كل جنازات النجوم اللذين رحلوا مثل والدتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز.

وقدمت عدة مسلسلات ناجحة أبرزها الكبير أوي، ولهفة، وبدل الحدوتة تلاتة، وفي اللا لا لاند، وحققت نجاحًا جماهيرى منذ بداية مشوارها، وشاركت دنيا في بطولة عدة أفلام منها لا تراجع ولا استسلام، والفرح، و365 يوم سعادة، وكباريه، وتسليم أهالى.