طفل يفاجئ كاظم الساهر ويقتحم حفله.. وهذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - أحيا المطرب العراقي كاظم الساهر حفل غنائي كبير في مهرجان الشيخ زايد، وذلك في ثاني حفلات "ليالي الوثبة" الفنية، ووسط حضور جماهيري كبير.

وغنى الساهر على المسرح مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة التي أشعل بها أجواء الحفل، وتفاعل معها الحضور بشكل كبير وواسع.

وأدى الساهر على المسرح مجموعة من الأغاني أبرزها التي أمتع بها الجمهور أبرزها: أغنية"عيد العشاق"، و"أثاري الزعل"، و"ها حبيبي"، و"الليلة إحساسي غريب"، و"زيديني عشقاً، و"في مدرسة الحب"، و"هل عندك شك".

وانتشر على الإنترنت العديد من مقاطع الفيديو التي وثقت أجواء الحفل الرائعة، وتداول الناشطون مقطع فيديو ظهر فيهأحد الأطفال المحبين للساهر، بموقف لافت، إذ اقتحم المسرح، فاحتضمنه قاظم، وكان مرتدياً قميصاً طبعت عليه صورة الساهر الذي التقط معه صورة تذكارية وسط تصفيق الجمهور.



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