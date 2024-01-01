شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا: ممدوح الليثي هو أول من اكتشفنى فى مسلسل العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "واحد من الناس" من تقديم الإعلامي د. عمرو الليثي المذاع على قناة "الحياة" الفنان أشرف زكي وابنته، للحديث عن حياته المهنية والشخصية.

وقالت روجينا خلال مداخلة هاتفية ما حققته من نجاحات خلال العام الماضي كان بفضل الله ثم جمهورى وزوجى فهو الضهر والسند ويحبنى ويدعمنى ويقف فى ظهرى.

وأضافت: "ممدوح الليثي هو أول من اكتشفى في مسلسل العائلة، وقال لى: "هنسميكى لبنى أمين بدلاً من روجينا أمين". تابعت، أشرف زكى عنده الحب أفعال وينفذ كل ما أحتاجه أنا والبنات، وسأطلب منه فى العام الجديد أن يكون حريصًا على صحته".

واوضحت أن أشرف زكي لا يهتم بصحته وأعامله وكأنه ابنى وهو كذلك حيث تزوجنا منذ 30 عامًا وتحملنا بعض فى كل الظروف، متابعة: "ربيت البنات على الخوف من الله عز وجل قبل أي شيء وتحمل المسئولية".

وعلي جانب آخر قال أشرف زكي إن عام 2023 الحمد لله إحنا راضين وكانت سنة مليئة بالأحداث وسعيد بحالة الوعي لدي الشعب المصري ونجاح الانتخابات الرئاسية، وسعيد بنجاح أسرتي وبناتي وزوجتي

كما اشار اللي اننا نشاطر اهلنا في فلسطين خالص العزاء في الشهداء والمصابين ونتمني ان يحفظهم الله من كل سوء ، واننا بادرنا كنقابة المهن التمثيلية بالذهاب الي معبر رفح وكنا اول نقابة .

وعن نقابة المهن التمثيلية اجاب بانها نقابة مهمة وبها العديد من الملفات والقضايا والأحداث الكثيرة والضوء مسلط عليها ، وانا اخترت أخوض تجربة العمل النقابي وهذا قراري ، والتمثيل يحتاج الي ذهن صافي وانا مشغول بالعمل النقابي ولهذا السبب أنا قليل في أعمالي الفنية في المرحلة الأخيرة.