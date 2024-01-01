شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الإعلامية كريمان حمزة إلى مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان الإعلامية كاريمان حمزة التي وافتها المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض، بمسجد السيدة نفيسة لصلاة الجنازة عليها، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وكاريمان حمزة إعلامية ومقدمة برامج مصرية عملت في البرامج الدينية بالتليفزيون المصري منذ عام 1970 حتى عام 1999 والدها هو الدكتور عبد اللطيف حمزة أستاذ الصحافة بكلية الإعلام.

بدأت عملها بتقديم برنامج للأطفال بعنوان "قرآن ربي" قدمت أكثر من 1500 حلقة تلفزيونية على مدار تاريخها الطويل مع مختلف علماء الدين الإسلام فضلا عن تأليفها عدة كتب منها: لله يازمري - نيجار والغابة - سيد الخلق كما قدمت العديد من البرامج مثل: الرضا والنور - بالحق أنزلناه وبالحق نزل - كلمة طيبة.