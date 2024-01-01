شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الإعلامية كاريمان حمزة إلى مثواها الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع جثمان الإعلامية كاريمان حمزة إلى مثواها الأخير من مسجد السيدة نفيسة، بحضور الأهل والأصدقاء، بعد أن وافتها المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض.

وكاريمان حمزة إعلامية ومقدمة برامج مصرية عملت في البرامج الدينية بالتليفزيون المصري منذ عام 1970 وحتى عام 1999 والدها هو الدكتور عبد اللطيف حمزة أستاذ الصحافة بكلية الإعلام.

بدأت عملها بتقديم برنامج للأطفال بعنوان "قرآن ربي" قدمت أكثر من 1500 حلقة تلفزيونية على مدار تاريخها الطويل مع مختلف علماء الدين الإسلام فضلا عن تأليفها عدة كتب منها: لله يازمري - نيجار والغابة - سيد الخلق كما قدمت العديد من البرامج مثل: الرضا والنور - بالحق أنزلناه وبالحق نزل - كلمة طيبة.