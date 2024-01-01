حورية فرغلي تتمنى تقديم هذا الدور قبل وفاتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن أمنيتها في حياتها العملية معلنة عن الشخصية التي تتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة.

وقالت حورية، في تصريحات إعلامية: “بأصلي وبدعي ربنا للمشاركة في عملين فنيين فقط، نفسي أعمل الأميرة ذات الهمة والملكة الفرعونية حتشبسوت وبعدين أموت”.

وأكدت حورية أنها ساندت العديد من الأشخاص ولكنهم تخلوا عنها خلال فترة مرضها الأخيرة، معلقة: “محدش فكر يرفع سماعة التليفون عليا.. في كمية ناس بدأت ترجع تكلمني بعد نشر الفيديوهات على صفحات السوشيال ميديا وبعد ما بقيت تريند”.

وأوضحت: “أنا مبفكرش في الجواز دلوقتي بعد ما شيلت الرحم من شهرين، وأنا وصلت لـ47 سنة، وعندي حالة من الرضا.

وعلى جانب آخر، شاركت حورية فرغلي، في مسلسل “أيام”، الذي عُرض عام 2022، وتناول الجزء الثاني من المسلسل؛ حكاية سليمان وهو يحاول إخفاء علاقته السرية برحاب بعيدًا عن عبير، ويسعى الطبيب رائد لإقناع غادة بعدم الحمل من سامر حتى لا تنجب طفلاً مشوهًا، وعلى الجهة الأخرى يظل كريم يبحث عن حقيقة تورط رياض في مقتل والده وعمه أبو عبير.

مسلسل أيام بطولة كل من: رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ندى موسى، تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.