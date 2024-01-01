أمير المصري.. لهذا السبب اعتذر عن العمل مع كريم عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء مع برنامج “سبوت لايت” من تقديم شيرين سليمان عبر قناة “صدى البلد”، كشف الفنان أمير المصري سبب اعتذاره عن عدم المشاركة مع الفنان كريم عبد العزيز في مسلسل “الحشاشين” المقرر عرضه رمضان 2024.

وقال أمير: “كنت بدأت التحضير للمسلسل واتدربت على ركوب الخيل وكنت متفائل إنه هيكون الخطوة الجديدة ليا، لكن مع الأسف حصل تأجيل ومضيت عمل تاني تصويره كان في إيطاليا ومحصلش نصيب”.

وخلال اللقاء كشف أمير المصري كواليس استعداده لشخصية “محمد الفايد” في مسلسل “The Crown” وقال: “استعديت للشخصية مع مدربة متخصصة في أداء الحركة وهي من أفضل مدربين الإحساس، واتفرجت على فيديوهات كثيرة لمحمد الفايد”.

وأضاف أمير المصري قائلا: “كان ممنوع هناك نقابل أو نتكلم مع أي حد حول شخصيات المسلسل، ولكن كنت أعرف ناس يعرفوه كويس وأكدوا إنه أب بيحب أولاده فعلا وحد كان مصدق إن الملكة اليزابيث كانت وراء جريمة قتل ابنه”.

يشار إلى أن أمير المصري ظهر كضيف شرف في الفيلم الأمريكي البريطاني A Haunting In Venice، والذي يعد استكمالاً لسلسلة أفلام المحقق هيركل بوارو، عن قصة لأجاثا كريستي، ويقوم فيه أمير المصري بدور “أليساندرو لونغو” وهو رجل يأمل في جذب انتباه هيركل بوارو للمساعدة في حل لغز شخصي داخل عائلته.