رنا سماحة تسخر من أغنية روبي: “اعتقدت أنها كوميك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخرت النجمة المصرية رنا سماحة من أغنية مواطنتها الفنانة روبي الجديدة “3 ساعات متواصلة”، مؤكدةً أنها ظنّت الأمر مجرد مزاح أو رسوم متحركة، قبل أن تدرك أن الأغنية قد طُرحت فعلياً.

وقالت في تصريحات إعلامية:” أريد السؤال جدياً، هل هذه الأغنية حقيقية أم مجرد “كوميك” (رسوم متحركة)!”.

وأضافت: “لا أعلم ماذا اقول، ولكن أنا طبعاً ضد ذلك. حروب قامت ضد مطربي المهرجانات بسبب الإسفاف في أغانيهم، لذا ليس من المنطق محاربتهم، ومن ثم السماح بغناء كلمات فيها هذا الكم من الإيحاءات. أنا ضد هذا الأمر كليّاً. وحقيقةً اعتقدت أن الأغنية في بادئ الأمر “كوميك”، ولم أصدق أنها طُرحت فعلياً”.

وتحدث سماحة في محور آخر عن قرابتها بـ”كوكب الشرق”: “أم كلثوم تكون ابنة خالة جدي. خلال فترة احتلال مصر، تم أسره وظنّوه ميتاً، فأقاموا له عزاءً. ولكن في يوم العزاء، دخلت أم كلثوم اتية به معها كمشهد من فيلم سينمائي. هذه الحكاية تُروى لي منذ طفولتي حول علاقة جدي بأم كلثوم التي كانت جدتي تغار منها”.

وكشفت في الختام مفاجأة سارة لمحبيها: “في الميني ألبوم المقبل، أقدّم للمرّة الأولى أغنية من كلماتي وألحاني وغنائي، أتمنى أن تنال اعجاب الجمهور الذي سيحدد استمراري في هذا المسار أو التوقف عنه”.