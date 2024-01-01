فن ومشاهير

ليلة نجمات العرب| ثنائيات غنائية من أحلام العصر

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ياسر رشاد - القاهرة - جاء موسم الرياض مساء أمس الأحد، بليلة استثنائية مع نجمات العرب والتي اختتم بها جدول حفلات 2023 التي امتلأت بنجوم الغناء العربي والعالمي وبرامج غنائية مختلفة.

مطربات ليلة نجمات العرب في موسم الرياض 2023

ضمت ليلة نجمات العرب 6 أصوات نسائية طربية وهن "أنغام، أحلام، أصالة، أسما لمنور، نانسي عجرم، إليسا”.

 

ثنائيات بين إليسا وأنغام ونانسي عجرم 

اجتمعت الفنانة إليسا والفنانة نانسي عجرم على نغمات أغنية بتمون، والفنانة أنغام مع إليسا بأغنية “يا ريتك فاهمني”.

 

 

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أحلام وأنغام وأصالة وإليسا 

وجاءت الفنانة أحلام مع أنغام باللهجة الخليجية في أغنية “وين تروح”، واجتمعت الفنانة أصالة مع إليسا بأغنية “يمين الله”.

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أسما لمنور وأحلام وأنغام وإليسا

والفنانة أسما لمنور مع أحلام بأغنية “ناويلك”، وأنغام ونانسي تبادلا أغنيتي إحساس جديد، بعتلي نظرة".

 

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أجواء حفل ليلة نجمات العرب 

وعلى مدار 5 ساعات احتفلن مجموعة كبيرة من المطربات في “ليلة نجمات العرب”، برأس السنة 2024 وسط حضور كامل العدد وبرفقة الأوركسترا الكبرى بقيادة هاني فرحات، قدمن باقة غنائية متنوعة وتبادلا كلا منهم أغانيهما الخاصة بجانب تقديمهن لأغاني الزمن الجميل للكبير ملحم بركات والشحرورة صباح والقديرة وردة الجزائرية.

وقدمت أنغام أغنيتها الخاصة سيدي وصالك، وإليسا تغنت بـ عايشالك، ونانسي أعادت أجواء أغنية آه ونص، وأصالة بأغنية سامحتك كتير، وأحلام بـ “تدري ليش”

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فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة 

 تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

 

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في والفن والغناء والمصارعة، منهم: “، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”. 

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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