أول تعليق من لطيفة بعد وفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت والدة المطربة لطيفة، اليوم 1 يناير، بعد صراع طويل مع المرض.

وفي أول تعليق لـ لطيفة، نشرت صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، كتب عليها: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعلقت لطيفة :"أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

وأعلن قيس العرفاوي شقيق الفنانة لطيفة، اليوم، وفاة والدته، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك

وكانت لطيفة نشرت فيديو من داخل المستشفى وهي تمسك بيد والدتها المريضة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يا رب بحق دعوات كل مسلم وكل مؤمن أن تشفي أمي وتقويها وتعافيها وتقوم بالسلامة.. امين دعواتكم".

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وفاة والدة المطربة لطيفة بعد صراع مع المرض