زوجة شريف رمزي تهنئه بعيد ميلاده بصور تجمعهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن زوجها الفنان شريف رمزي بعيد ميلاده، الذي وافق أمس 31 ديسمبر.
ونشرت ريهام صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت:"عيد ميلاد سعيد حبيبي، كل يوم أقع في حبك أكثر وأكثر".
وأضافت:"سنة جديدة وسعيدة على الجميع".
يذكر أن توفى صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي يوم 22 نوفمبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض.
View this post on Instagram
https://www.instagram.com/p/C1iJ1w3N7xf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
اقرأ أيضا:
إلهام شاهين تحتفل بـ العام الجديد مع أسرتها- صور
بالصور .. وائل جسار وبوسي ومصطفى كامل يحييون حفلة رأس السنة في 6 أكتوبر