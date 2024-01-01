زوجة شريف رمزي تهنئه بعيد ميلاده بصور تجمعهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن زوجها الفنان شريف رمزي بعيد ميلاده، الذي وافق أمس 31 ديسمبر.

ونشرت ريهام صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت:"عيد ميلاد سعيد حبيبي، كل يوم أقع في حبك أكثر وأكثر".

وأضافت:"سنة جديدة وسعيدة على الجميع".

يذكر أن توفى صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي يوم 22 نوفمبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

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