هدى الأتربي بـ"الحجاب" في أحدث ظهور والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هدى الأتربي جمهورها بصورًا جديدة لها، خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وظهرت هدى في الصور مرتدية "حجاب".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي:"صورتك بالحجاب جميلة جدا، كيف شعور الراحة والسكينة مع الله، ماشاء الله، ربنا يثبتك على الإيمان، قمر أوي يا هدى".

يذكر أن أخر أعمال هدى الأتربي فيلم "شمس" بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، خالد الصاوي، محمد سليمان، علاء مرسي، تأليف طلال الطريفي، إخراج معوض إسماعيل.

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