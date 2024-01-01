النقابة التونسية للمهن الموسيقية تنعى والدة لطيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نعت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، برئاسة النقيب ماهر همامي، والدة الفنانة لطيفة، التي توفيت اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.

النقابة التونسية، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت،:" (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، بقلوب صابرة محتسبة تلقينا نبأ وفاة المغفور لها الحاجة فاطمة بنت عمارة نعزي والدة الفنانة لطيفة العرفاوي، اللهم ارحمها واغفر لها واعف عنها".

وتابعت:" وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيدة داعين الله أن يتغمّدها بواسع رحمته وأن يسكنها فراديس جنانه وأن يرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.(إنا لله وإنا إليه راجعون).

نقابة المهن الموسيقية بمصر، أعلنت أنه من المقرر تشيع جثمان والدة الفنانة لطيفة غدًا فى تونس، بعد إتمام كل إجراءات سفر الجثمان، وسفر الفنانة لطيفة، صباح الغد لدفن والدتها في تونس.

وأعلنت الفنانة لطيفة وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، عبر صفحاتها في موقع التواصل، وكتبت: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".