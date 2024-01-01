فيفي عبده تنعى والدة لطيفة بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة فيفي عبده، والدة الفنانة لطيفة، التي رحلت اليوم 1 يناير الجاري بعد صراع مع المرض.

ونشرت فيفي صورة تجمع لطيفة بوالدتها الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وعلقت فيفي على الصورة:" إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله والدة الفنانة لطيفة الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبرك يا حبيبة قلبي ويصبر الأسرة جميعاً، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وفي أول تعليق لـ لطيفة، نشرت صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها :"وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعلقت لطيفة :"أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

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