شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل: أنا وتامر حسنى مرجعناش لبعض وصورتنا كانت لإسعاد أطفالنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت المغربية بسمة بوسيل طليقة النجم تامر حسنى، حقيقة عودتهما إلى بعضهما وذلك بعد الصورة العائلية التي نشرها تامر حسنى أمس الأحد والتي جمعته بطليقته وأبنائهما الثلاثة احتفالاً بالعام الجديد، وظن الجمهور والأصدقاء أنهما عادا إلى بعضهما بعد 9 أشهر من الانفصال".

وقالت بسمة خلال ستورى حسابها بموقع إنستجرام: "صحيت النهاردة على أخبار غير صحيحة، إحنا مرجعناش لبعض، تامر نشر صورة عائلية لإسعاد أطفالنا، لأنه لا يستطيع قضاء رأس السنة معهم وذلك لا أكثر، أنا أسفة لسوء الفهم، وشكرًا على رسائلكم".



بسمة بوسيل

وأعلنت بسمة بوسيل فى ابريل الماضى، انفصالهما رسميا عن زوجها تامر حسنى ووقوع الطلاق بينهما بعد زواج دام 11 عاما، إذ تزوج الثنائي عام 2012، حيث كتبت بسمة عبر خاصية الاستوري قائلة: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب".