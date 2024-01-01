موسم الرياض ينظم فعاليات ترفيهية لجمعية “أطفالنا” الداعمة لمرضى السرطان

نظم موسم الرياض ٢٠٢٣، ضمن خدماته المجتمعية، العديد من الفعاليات والتجارب الترفيهية لأطفال جمعية “أطفالنا” المساندة لمرضى السرطان والدم، وذلك في منطقة رياض زوو، إحدى مناطق الموسم.

وتنوعت الفعاليات التي نظمت مؤخرا في المنطقة لصناعة أجواء ممتعة لدى أطفال الجمعية، لتتضمن مشاهدة العروض المسرحية إضافة إلى تجارب إطعام الحيوانات، حيث استمتع الأطفال بإطعام الفيلة والزرافات والماعز وبعض الطيور، إلى جانب تقديم شروح تعريفية عنها.

كما شملت الفعاليات تقديم الوجبات لأطفال جمعية “أطفالنا” المساندة لمرضى السرطان والدم، وسط الأجواء الجميلة التي تشهدها العاصمة الرياض هذه الأيام، كما تجول الأطفال وأسرهم في الحديقة وتعرفوا على أبرز الحيوانات الفريدة والتقطوا الصور التذكارية معها.

ويولي موسم الرياض اهتمامًا بالأطفال المرضى، ويسخر لهم الفعاليات والتجارب الترفيهية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، والجهات ذات الخدمات الإنسانية، بهدف تمكينهم من الاستفادة من أنشطة الموسم.

ويقدم موسم الرياض هذا العام مجموعة من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية لزواره، منها مهرجانات ومعارض الحفلات وغيرها، حيث يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.