نجوم الفن والموسيقى يقدمون التعازي لـ "لطيفة" في وفاة والدتها

ياسر رشاد - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، تقديم التعازي للنجمة لطيفة، في وفاة والدتها الذي أعلنت عنه عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

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علّق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على منشور النجمة لطيفة عن وفاة والدتها، قائلًا: "بكل مشاعري أشاطركم الآحزان".



وفاة والدة لطيفة

كما قدمت النجمة نبيلة عبيد، التعازى للصديقتها لطيفة في وفاة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وكتبت نبيلة عبيد، قائلة: “خالص عزائي لصديقتي العزيزة الفنانة لطيفة في مصابها الأليم بوفاة والدتها ربنا يصبرها هي والعائلة وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما تقدمت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة، بالعزاء للفنانة التونسية لطيفة في وفاة والدتها التي رحلت منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وجاء بيان العزاء الصادر عن النقابة كالتالي : "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة الفنانة لطيفة وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وقررت لطيفة دفن جثمان والدتها في بلدها تونس صباح غدا الثلاثاء، إذ تنهي كافة إجراءات سفر الجثمان وتسافر صباح الغد لدفن والدتها في تونس.

وكانت قد أعلنت النجمة لطيفة وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وعلقت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.

وكانت قد طالبت الفنانة لطيفة مؤخرًا من جمهورها بالدعاء لوالدتها، بعدما دخلت العناية المركزة بأحد المستشفيات بسبب تدهور الحالة الصحية، ومناشدة كل من يحبها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

يذكر أن لطيفة حصلت مؤخرا على جائزة «الريادة» في الغناء من مهرجان دير جيست ختام 2023، ولكنها اعتذرت عن الحضور بسبب مرض والدتها، ومصاحبتها لها في أزمتها الصحية.



