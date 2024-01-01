طليقة أيمن بهجت قمر تتعرض للصدمة بعد تداول خبر طلاقها من الأخير بشكل ساخر

ميرنا وليد - بيروت - عبرت زوجة السيناريست والمؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، إنجي عبد الحافظ، عن صدمتها من التناول الساخر لخبر طلاقها من أيمن بهجت قمر، والربط بين الطلاق وكلمات أغنياته الجديدة للفنان المصري عمرو دياب، مؤكدة أن السخرية تقلل أولا من مكانة الشاعر، كما تسببت في أضرار نفسية كبيرة لأولادها، وطلبت من الجميع احترام خصوصيتها.



وكتبت طليقة أيمن بهجت قمر في منشور لها : "مش قادرة استوعب انتشار خبر طلاقي أنا وايمن وربط كلام كتبه في أغنية بطلاقه لـ أم أولاده وعشرة عمره.. وانتشار الخبر علي كل المواقع.. وفتح باب التريقة والتهريج على social media... ربط فيه إهانة في حق أيمن وإزعاج شديد ليا لأنه ضايق ولادي جدا جدا.. حبة مبادئ واحترام لخصوصيات الناس يا بشر !!!!! حسبي الله ونعم الوكيل في كل حرف مؤذي اتكتب”.

يذكر أن أيمن بهجت قمر رفض تأكيد أو نفي أنباء طلاقه منذ عدة أشهر في هدوء تام وبعيداً عن وسائل الإعلام، وحرص على أن يكون توضيحه بشكل عام، وقال عبر حسابه: يه خبر نازل فيه تلميحات بسبب اغنية معرفش حد بالإسم ده..ياريت محدش يربط بين حياتي الشخصية والاغاني اللي بكتبها عشان فعلا الموضوع ده بقى بيضايقني من القريب والغريب وكل الاحترام لكل الناس.

