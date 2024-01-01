لهذا السبب.. اقتحم الطفل الصغير حفل كاظم الساهر (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية عدداً من الفيديوهات لطفل صغير اقتحم حفل النجم كاظم الساهر، الذي اقيم ضمن مهرجان الشيخ زايد.

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كاظم الساهر والطفل

وكان الطفل أحد المعجبين بالمطرب كاظم الساهر، الذي حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية معه، حيث ظهر الطفل في الحفل مرتديا قميصا مطبوعا عليه صورة كاظم الساهر.

وغنى كاظم الساهر على المسرح مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة التي أشعل بها أجواء الحفل، وتفاعل معها الحضور بشكل كبير وواسع.

كاظم الساهر والطفل



وأدى الساهر على المسرح مجموعة من الأغاني أبرزها التي أمتع بها الجمهور أبرزها: أغنية"عيد العشاق"، و"أثاري الزعل"، و"ها حبيبي"، و"الليلة إحساسي غريب"، و"زيديني عشقاً، و"في مدرسة الحب"، و"هل عندك شك".

وكان قد كشف الفنان كاظم الساهر تفاصيل تسجيل أحدث أغانيه Holdyourfire والتى طرحها مؤخرا تضامنا مع أهالى غزة باللغة الإنجليزية.

كاظم الساهر والطفل

وقال كاظم الساهر فى حوار أجراه مع تليفزيون العربية من إسبانيا إنه كان حريصا على تقديم عمل فني للجمهور الغربي، لذلك قدم الأغنية باللغة الإنجليزية.

وأكد كاظم خلال لقائه إلى أنه فى البداية قام بكتابة الأغنية ثم قام بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التنفيذ.

وأضاف كاظم الساهر أنه فى بداية التحضير للأغنية كان لا يجيد غناءها بالإنجليزي بالشكل المطلوب لذلك قام بتسجيلها أربع مرات داخل الاستديو ولم يقتنع بأدائه فاضطر للسفر إلى أمريكا وقام بالاستعانة بمطربين من الأوبرا هناك لكي يساعدوه على غنائها بالشكل المطلوب.

كاظم الساهر

وأردف الساهر أنه كان عندما يقوم بتسجيل الأغنية كان يستشير أحفاده لكونهم بأمريكا وعلى دراية كاملة باللغة الإنجليزية وبالفعل قاموا بسماع جميع النسخ التى قمت بتسجيلها إلى أن أعجبتهم وقررنا طرحها فى الأسواق.

أغنية Hold Your Fire، من تلحينhttps://www.alwafd.news/5247960#google_vignette، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.