عودة تامر حسني وبسمة بوسيل.. نبأ ذاعه الجمهور والسبب صورة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر نبأ عودة النجم تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل، مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الصورة العائلية التي نشرها الأول أمس الأحد والتي جمعتهم سويًا برفقة أبنائهما الثلاثة احتفالاً بالعام الجديد، وتداول الجمهور أنباء حول أنهما عادا إلى بعضهما بعد 9 أشهر من الانفصال".

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عودة تامر حسني وبسمة بوسيل

وخرجت المغربية بسمة بوسيل خلال ستورى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، لتنفي ما تم تداوله قائلة: "صحيت النهاردة على أخبار غير صحيحة، إحنا مرجعناش لبعض، تامر نشر صورة عائلية لإسعاد أطفالنا، لأنه لا يستطيع قضاء رأس السنة معهم وذلك لا أكثر، أنا أسفة لسوء الفهم، وشكرًا على رسائلكم".

عودة تامر حسني وبسمة بوسيل

ووكانت قد أعلنت بسمة بوسيل فى ابريل الماضى، انفصالهما رسميا عن زوجها تامر حسنى ووقوع الطلاق بينهما بعد زواج دام 11 عاما، إذ تزوج الثنائي عام 2012، حيث كتبت بسمة عبر خاصية الاستوري قائلة: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة”.

وتابعت:"ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب".

ومن جانبه رد تامر حسنى على بسمة بوسل وكتب: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عاما مش هينة، وربنا يكتب لك كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".

على الجانب الآخر نشرت الفنانة ثراء جبيل مقطع من فيديو كليب مشاركتها مع تامر حسني، في أغنيته “ماوحشتكيش”، والمنتظر عرضه خلال أيام قليلة، وهو من ضمن ألبومه الجديد “هرمون السعادة”.

ونشرت ثراء جبيل جزءًا من الأغنية، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: “كواليس أغنية ماوحشتكيش من ألبوم هرمون السعادة.. قريباً” .