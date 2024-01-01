أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية على بلاغ زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقدم محامي سماح القرشي" زوجة الموسيقار حلمي بكر"، اليوم الإثنين، ببلاغ رسمي ضد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، في مديرية أمن الجيزة ، بدعوى التشهير والإساءة.

د.عاطف إمام "عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية"، في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، علق على البلاغ، وقال:" الرد على ذلك،إني صباح اليوم، تلقيت رسالة صوتية من النقيب مصطفى كامل، يؤكد فيها على توفير كل سبل الراحة للموسيقار حلمي بكر، وبالنص قال لي (أعملوا له كل اللى هو عايزه، والنقابة جاهزة وتحت أمره)".

وتابع،:" ما يحدث عيب، ولا يليق، وأوضح هنا من ضمن ما يثار، مفيش حاجة اسمها مستشفى نقابة المهن الموسيقية، هناك مستشفيات تتبع التأمين الصحي بالنقابة، وكلها معروفة ولها مكانتها، ومن جهتي والزميلة العزيزة الفنانة نادية مصطفى، نتابع كأعضاء بالمجلس بالتنسيق مع النقيب، حالة الأستاذ حلمي ".

محمد حسنين " محامي زوجة الموسيقار الكبير"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" تقدمت اليوم بالبلاغ بالنيابة عن السيدة سماح عبد الرحمن القرشي، ضد الفنان مصطفى كامل، ردا على ما تعرضت له، من التشهير والإساءة، من خلال تصريحات صحفية له".

وتابع،:" نقيب المهن الموسيقية، إدعى كذبا، لجوئه إلى الشرطة لحماية الموسيقار الكبير، من البلطجية الذين احضرتهم زوجته السيدة سماح، وهو ما يعتبر تشهير وإساءة بالغة لسمعتها، وطالبنا بالتحقيق".

زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، تبادلت مؤخرا الهجوم مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بالتزامن مع تدهور الحالة الصحية للموسيقار الشهير.

الموسيقار الكبير حلمي بكر، قضى يناير الماضي، 15 يوما في مستشفى الشبراويشي، التي نقل لها إثر معاناته من ارتفاع نسبة السكر، و قصور في وظائف الكلى والكبد، والتهاب رئوي، بالإضافة إلى زيادة نسبة المياه في الجسم والقدمين".